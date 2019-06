Nog een goede maand en de nieuwe voetbalcompetitie gaat van start. En dus is de vakantie voor de spelers stilaan voorbij. Vandaag verzamelden in Sint-Truiden de spelers van STVV voor een eerste training. Na een goed seizoen waarin de club maar nipt playoff 1 miste, wil STVV het vanaf eind juli even goed doen.