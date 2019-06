The Jane zakt in lijst van beste restaurants, hoop voor Peter Goossens

Hoewel de ranglijst van World’s Best 50 Restaurants pas volgende week wordt bekendgemaakt, lost de organisatie nu al de nummers 51 tot en met 120 van de beste restaurants ter wereld. En die brengt goed en slecht nieuws voor de Belgische culinaire toppers.

Op dinsdag 25 juni is het zover, want dan worden de World’s Best 50 Restaurants bekendgemaakt. Die gastronomische ranglijst geldt nog steeds als een van de belangrijkste in zijn soort. Er wordt dan ook jaarlijks met argusogen gevolgd wie in de prijzen valt. In de aanloop naar die bekendmaking werden alvast de nummer 51 tot 120 prijsgegeven.

Normaal gaat de ranglijst maar tot 100, maar omdat sponsor San Pellegrino dit jaar zijn 120ste verjaardag viert, werd er dit keer tot 120 geteld. Dankzij die ingreep komt Chambre Séparée (Gent) van Kobe Desramaults voor het eerst de ranglijst binnen en wel op nummer 111. Minder goed nieuws is er voor The Jane (Antwerpen) van Nick Bril dat zakt van plaats 89 naar 99. In 2018 tuimelde het ook al van 74 naar 89.

Twee scenario’s

Opvallend is dat Hof van Cleve (Kruishoutem) van Peter Goossens, dat vorig jaar nog op plaats 63 stond, niet wordt vermeld. Dat kan twee dingen zeggen: ofwel verdwijnt hij helemaal uit de lijst, ofwel verovert hij opnieuw een stek in de top vijftig van beste restaurants wereldwijd. Dat laatste zou alvast een opsteker zijn voor de Belgische gastronomie.