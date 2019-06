Agressieve chauffeur brengt Bilzerse Vespa-rijders in gevaar

Een dertigtal Bilzerse Vespa-rijders schrokken zich te pletter toen een agressieve chauffeur hen in een bocht probeerde in te halen en zelfs een van hen raakte. “We vragen gewoon een beetje respect voor alle weggebruikers, meer niet”, zegt Johan Vanderspikken (47) van de vespaclub in Bilzen.

Op de beelden die Johan maakte in de buurt van Moresnet, is te zien hoe een auto op hen afkomt en hen roekeloos probeert in te halen. “Sinds april doen we wekelijks op zondag een rit met de club in Bilzen ...