Wordt bruin het nieuwe zwart? Bekende trendwatcher denkt alvast van wel

De Nederlandse Lidewij Edelkoort, een van de bekendste internationale trendwatchers, voorspelt dat de kleur bruin stilaan de dominante positie van zwart in de modewereld zal overnemen. “Het is warmer dan grijs, beter dan zwart en sterker dan wit”, zegt ze daarover.

Zwart, dat is een klassieker, ideaal als je niet weet wat aan te trekken, makkelijk combineerbaar en het zou ook nog eens afslanken. Maar Lidewij Edelkoort voorspelt dat zwart binnenkort wel eens zou kunnen worden ingeruild voor bruin. Dat vertelde ze tijdens een seminarie onder de toepasselijke noemer ‘Brown Age’ dat werd georganiseerd door het Nederlandse bureau Appletizer.

Over waarom bruin volgens haar de komende jaren zal domineren, zegt ze het volgende: “Bruin is in harmonie met elke andere kleur. Het zorgt ervoor dat andere kleuren mooier worden, het ondersteunt ze. Het is warmer dan grijs, beter dan zwart en sterker dan wit.”

Edelkoort wijst er ook op dat bruin in heel wat tinten komt, wat natuurlijk van zwart niet gezegd kan worden. En ook de stoffen waarop het wordt toegepast, zullen veranderen. “Bruin vraagt om andere stoffen, dikker, steviger. Corduroy of ribfluweel wordt dan ook bijzonder belangrijk. De silhouetten zullen niet meer afgelikt en scherp zijn, maar wel warm en gezellig.”

Geen paniek

Wie nu al een lichte paniek voelt bij het zien van zijn zwarte kledingkast hoeft niet meteen te wanhopen, want volgens de Nederlandse zal zwart nu ook niet meteen helemaal verdwijnen. “Mode zal nog wel zwarte accenten hebben, zwart is niet meteen weg. Bruin wordt langzaam ingevoerd”, klinkt het. In elk geval waren tijdens de laatste modeweken daarvan al glimpen te zien bij onder meer Celine, Burberry, Prada en Fendi.

Edelkoort geeft alvast zelf ook het goede voorbeeld: