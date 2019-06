Motard ziet slagbomen spooroverweg niet en belandt bijna onder aanstormende trein

Een bejaarde motard maakte in april bijna een fatale valpartij omdat hij niet had gezien dat de slagbomen van een spooroverweg dichtgingen. De man knalde op de slagboom en belandde met zijn voertuig op de sporen.

Hij werd gelukkig snel overeind geholpen door een toevallige voorbijganger, die alles had laten vallen om de gepensioneerde man te hulp te schieten. De trein denderde enkele seconden later over de plek waar de man en zijn bromfiets net nog lagen. Hij en zijn redder werden onlangs herenigd in het lokale politiekantoor.

