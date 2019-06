Passagiers worden tegen plafond gekatapulteerd door turbulentie

Een beetje turbulentie in het vliegtuig, dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt, maar deze passagiers kregen een extra portie. In de video zie je hoe mensen letterlijk tegen het plafond van het vliegtuig gekatapulteerd worden, en mensen beginnen te schreeuwen en te bidden. Het incident gebeurde enkele dagen geleden op een vliegtuig van Pristina in Kosovo naar Zwitserland. Enkele mensen raakten gewond, waaronder een steward.