Deze zomer kun je films meepikken op het dak van de Moulin Rouge

Tijdens de zomer duiken steevast overal pop-upcinema’s op, maar eentje vindt op een wel heel bijzondere locatie plaats: het dakterras van het bekende Parijse cabaret Moulin Rouge. Vanaf 10 juli kun je daar terecht voor een flinke portie film.

Op het dakterras van de Moulin Rouge bevindt zich het gezellige terras Bar à Bulles. Je kunt er genieten van een lekkere hap en een cocktail, maar tijdens de zomermaanden ook van een resem films. Dat maakt dat het een van de meest bijzondere openluchtcinema’s is waar je naartoe kunt, want alleen al de locatie op zich spreekt tot de verbeelding.

Vanaf 11 juli tot en met 11 september kun je er elke woensdag terecht voor een gratis filmvertoning. Het gaat zowel om Franse als Engelstalige producties, maar van blockbusters is er geen sprake. Wel zijn het indiefilms of klassiekers die op het witte doek te zien zullen zijn. Zo wordt geopend met ‘The happiness’, een film van Agnès Varda, die dit jaar stierf. In elk geval een origineel uitje voor wie in juli, augustus of september Parijs aandoet.