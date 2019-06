Standard is Luyindama definitief kwijt: Galatasaray licht aankoopoptie

Christian Luyindama verkast definitief naar Galatasaray. De 25-jarige verdediger werd door Standard sinds januari uitgeleend. Daar hing toen een prijskaartje van 3 miljoen euro aan vast, met een optie van 6 miljoen. Door problemen omtrent de Financial Fairplay-regelgeving moesten de Turken wachten om Luyindama definitief over te nemen, maar inmiddels zijn die van de baan en heeft de Turkse topclub de aankoopoptie in het huurcontract van de Congolese verdediger gelicht.

Luyindama zette al zijn handtekening onder een contract. Het zou om een overeenkomst voor vier jaar gaan.

Luyindama is momenteel met zijn land actief op de Afrika Cup in Egypte. In 17 officiële wedstrijden voor Gala scoorde hij twee keer.