Fans van Beyoncé zijn boos op Taylor Swift en haar nieuwe videoclip

Taylor Swift is terug van weggeweest en pakt uit met een opvallende clip voor haar nieuwe single ‘You need to calm down’, maar dat is niet naar de zin van de fans van Beyoncé. Zij beschuldigen er haar van de clip van Beyoncé’s nummer ‘Party’ te hebben gekopieerd.

Er valt heel wat te vertellen over de nieuwe videoclip van Taylor Swift. Zo draven er heel wat bekendheden in op zoals RuPaul, de mannen van de Netflix-show ‘Queer eye’ en Ellen DeGeneres, breekt ze een lans voor de LGBTQI+-gemeenschap en legt ze ook on screen haar jarenlange vete met Katy Perry bij.

Maar dat is niet wat de fans van Beyoncé opviel, want zij zagen vooral de gelijkenissen met de clip van ‘Party’, een single uit 2011 van hun idool. In beide gevallen gaat het om een feestje dat wordt gebouw in een trailer park en de beide popsterren zijn ook te zien terwijl ze in een zwembad drijven, de ene met een gele bontjas aan, de andere met een roze.

Niet eerste keer

Swift had het sowieso bij al verkorven bij de zogenoemde beyhive, want ook in april beschuldigden ze haar al van kopieergedrag. Toen ging het over het feit dat Swift bij een optreden drumbands had gebruikt, net zoals Beyoncé tijdens haar iconische optreden op Coachella.

Een fan vat het in elk geval als volgt samen: “Als Taylor Swift wil dat mensen haar niet langer beschuldigen van het kopiëren van Beyoncé dan moet ze misschien gewoon stoppen met het stelen van Beyoncé. Haar hele zwembadfeestje in een trailer park ademt de sfeer van heel wat van de shots in ‘Party’.”

If Taylor Swift wants people to stop accusing her of ripping off Beyoncé, maybe she should quit ripping off Beyoncé. Her whole “above-ground pool party in a trailer park” vibe cribs a lot of shots from Bey’s “Party” video. This is just one example. pic.twitter.com/VsyUIOWbKe — Erin Gaetz (@ErinGaetz) 17 juni 2019

Just another wild coincidence. pic.twitter.com/hXYycCuhPV — Erin Gaetz (@ErinGaetz) 17 juni 2019

#YouNeedToCalmDown would be a beautiful (yet opportunistic) salute to the LGBT community if it weren’t a direct rip-off of Beyoncé’s #Party video ?? pic.twitter.com/NH3J3taX95 — Miyoncé (@Miata_Shanay) 17 juni 2019

Oordeel vooral zelf: