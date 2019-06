Hoewel banken massaal de kaart van de digitalisering trekken, is een hele groep niet mee met die evolutie. Rondvraag leert dat bij ING een kleine 40 procent van de klanten nog niet online bankiert. Bij KBC doet een kwart zijn bankzaken alleen via het kantoor, schrijft De Morgen woensdag.

De krant deed navraag bij de vier grootbanken in België. Bij ING blijkt 39,5 procent van de meerderjarige actieve rekeninghouders niet digitaal te bankieren. In de categorie boven 65 is dat 56 procent ...