Vijftigtal vrijwilligers zoeken naar gsm van vermiste Théo

De politie zocht woensdag met hondenteams verder in de buurt van de vuurtoren van Byron Bay. Foto: EPA-EFE

De zoektocht in Byron Bay naar de al bijna drie weken vermiste Belg Théo Hayez (18) gaat onverminderd voort. Woensdag zochten een vijftigtal vrijwilligers onder meer naar de gsm van de jongen, nadat de politie hen een foto bezorgde van hoe het type smartphone eruitziet.

Dinsdag waren enkele vrijwilligers al met een metaaldetector op het strand gaan zoeken naar het toestel, in de buurt van waar de gsm het laatste signaal gaf. Dat was niet ver van de vuurtoren van Byron Bay, in de namiddag van 1 juni.

Foto: rr

Woensdag werd met een grotere groep lokale inwoners en enkele toeristen samengekomen aan het North Belongil strand een heel stuk westelijker, dichtbij het hostel waar Théo verbleef. Een vijftigtal mensen zochten onder meer naar Théo’s gsm en eventuele andere sporen, zoals zijn petje of kledij.

De gezochte gsm zou van het hiernaast getoonde model van Oppo zijn, dat vernamen de vrijwilligers van de politie. Die bevestigt dat voorlopig niet officieel.

De locaties waar vrijwillige zoekacties plaatsvonden zijn doorgegeven aan de lokale politie, die zo kan bijhouden waar al gezocht is. De politie zocht woensdag intussen voort rond de vuurtoren van Byron Bay, iets verder van het strand deze keer. Speciale hondenteams kwamen daarvoor onder meer ter plaatse vanuit Sydney.

Dinsdag zocht de politie, met de hulp van vrijwilligers, ook al tussen het strand en de vuurtoren. Toen werd niets gevonden.