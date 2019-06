Hasselt -

Het KMI verwacht woensdag onweersbuien in de voormiddag én in de namiddag. Daarom geldt in het hele land van ’s ochtends tot ’s avonds code geel. Ook Limburg ontsnapt niet aan de storm. “We krijgen felle buien, hagel, blikseminslagen en veel wind”, voorspelt weerman Ruben Weytjens.