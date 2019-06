Trump trapt campagne voor tweede ambtstermijn af: ‘Keep America Great’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdagavond in Orlando (Florida) officieel de aftrap gegeven voor zijn verkiezingscampagne. In 2020 gaat hij voor een tweede ambtstermijn. Zijn eerste campagnespeech benadrukte het goede werk dat hij in zijn eerste 2,5 jaar geleverd heeft. ‘De hele wereld is jaloers op onze economie, misschien de beste economie die we ooit in de geschiedenis van ons land hebben gehad.’

Het Amway Center in Orlando stroomde vol met Trump-aanhangers die, getooid met rode petten, borden vasthielden met de slogan ‘Make America Great Again’ en ‘Four More Years’.

De uitzinnige menigte werd opgewarmd met een gebedsdienst. ‘Trump zal alle strategieën van de hel overwinnen.’ Daarna kwamen Trumps zonen Eric en Donald Jr. vertellen hoeveel beter het land het nu doet. ‘Donald Trump heeft in de handel met Mexico meer bereikt met één tweet, misschien twee, dan de regeringen daarvoor in twintig jaar’, aldus Donald Jr.

Vicepresident Mike Pence zei dat Amerika nog vier jaar Trump nodig heeft. ‘Hij is een man die zegt wat hij bedoelt en meent wat hij zegt.’

First lady Melania Trump leidde de president in door te zeggen dat het een eer is om het land te dienen en dat ze ernaar uit kijkt om het nog zes jaar te doen.

Foto: REUTERS

Terwijl het publiek ‘USA, USA’ scandeerde, nam president Donald Trump zelf achter de microfoon plaats. ‘Exact vier jaar geleden kondigde ik mijn presidentscampagne aan. Het werd een grote politieke beweging van mensen die geloven dat een natie eerst moet zorgen voor de eigen burgers. We hebben de macht teruggeven aan het volk.’

‘CNN sucks’

‘2016 was een definiërend moment in de Amerikaanse geschiedenis. Vraag maar aan hen daar’, aldus Trump, wijzend naar de media in de zaal. Daarop scandeerde de menigte ‘CNN sucks’. ‘Dat is trouwens veel fake news daar achteraan. De hoeveelheid pers die we hier vanavond hebben, doet me denken aan de Academy Awards, voor die politiek getint werden en de ratings kelderden.’

‘Ik heb vaak gezegd dat we het moeras zouden doen leeglopen en dat is precies wat we doen. Dat is waarom het moeras zo venijnig en gewelddadig terugvecht. We hebben het Mueller-onderzoek gewonnen en nu willen ze het opnieuw doen. Het is een hoax. Geen enkele president zou dit mogen meemaken.’

‘Ze proberen je stem uit te wissen’

‘Ze gingen achter mijn familie aan, mijn financiën… maar ze gaan eigenlijk echt achter jou aan. Ze proberen je stem uit te wissen, ze proberen de nalatenschap uit te wissen van de beste campagne en verkiezing in de geschiedenis van dit land. Ze willen je de toekomst ontzeggen die je verdient en die je nu krijgt.’

Echtgenote Melania, vicepresident Mike Pence en zijn vrouw Karen vergezelden de president in de sportarena. Foto: AP

Waarom koos Trump ervoor om zijn campagne af te trappen in Florida? De president vertoeft vaak in die staat, waar ook zijn resort Mar-a-Lago ligt. Hij begrijpt ook goed het belang van de aanzienlijke ­Cubaanse en Venezolaanse gemeenschap die er woont. Uit afkeer voor de regimes in Havana en Caracas stemmen velen van de ­diaspora in de VS rechts. En last but not least: Florida is bij elke presidentsverkiezing cruciaal, omdat de staat dan zowel rood (Republikeins) als blauw (Democratisch) kan kleuren.

3 november 2020

De huidige president toonde zich de voorbije maanden erg optimistisch over zijn kansen om nog vier jaar langer in het Witte Huis te blijven. Recente peilingen lijken er echter op te wijzen dat zijn overwinning lang niet zeker is. Uit gelekte interne peilingen bleek dat hij op verlies staat in staten als Wisconsin en Michigan, waar hij in 2016 nipt won. 3 november 2020, de dag waarop de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen plaatsvinden, is wel nog veraf.

Together, we are breaking the most sacred rule in Washington Politics: we are KEEPING our promises to the American People. Because my only special interest is YOU! #Trump2020 pic.twitter.com/bYyK6sOrak — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2019

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS