Beytullah is algemeen dicteekampioen in Sint-Jan

Beringen - Traditiegetrouw houden de leerkrachten Nederlands in 1B op het eind van elk schooljaar een dicteekampioenschap. Tijdens het schooljaar krijgen de leerlingen spellingblaadjes om te studeren. Tijdens het Groot Dictee voor 1B in juni werden de leerlingen dan getest op hun kennis van de leerstof Nederlands.

De meeste leerlingen scoorden 85 % en meer. Tijdens de proclamatie werden Jana Vaes (1B1) met 98%, Osman Sarica (1B2) met 93%, Damla Kaymaz (1B3) met 94% en Arda Tabu (1B4) met 90% in hun klas kampioen. De grote dicteekampioen werd Beytullah Ciftçi van 1B4 met 98%. Een beetje uitzonderlijk dit jaar was het feit dat twee leerlingen 98% scoorden op het grote 1B-dictee. Om de winnaar te bepalen gingen de leerkrachten Nederlands dan de scores van de dictees voor dagelijks werk vergelijken. Zo is Beytullah uiteindelijk als grote winnaar uit de bus gekomen. Maar beide kampioenen kregen wel dezelfde prijs: een gegraveerde Parker en twee tickets voor de bioscoop 'The Roxy Theatre'. De andere klaskampioenen ontvingen ook een gegraveerde Parker.