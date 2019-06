Mercedes: "Ook wij staan achter het F1-budgetplafond"

Dat er vroeg of laat een budgetplafond zou komen in de F1, daar was iedereen het al lang over eens. Tot nu toe waren vooral de kleinere spelers vragende partij maar nu laat ook Toto Wolff weten dat Mercedes achter het idee van een budgetplafond staat.

Over het feit dat er vanaf 2021 nieuwe regels zullen gelden op alle vlakken in de Formule 1 is al heel wat inkt gevloeid. Traditioneel heeft dat heel wat voeten in de aarde en duurt het wel een tijdje om iedereen op dezelfde golflengte te krijgen en een van de hete hangijzers is momenteel het budgetplafond.

Het is niet verwonderlijk dat vooral de privé-teams vragende partij zijn voor een limiet op het budget dat jaarlijks gespendeerd mag worden. Vanaf het F1-seizoen 2021 zouden teams zich aan een maximaal budget van 175 miljoen dollar per jaar moeten houden.

Mercedes laat in de persoon van Toto Wolff nu weten ook achter het idee van een budgetplafond te staan.

“De Formule 1 staat voor genadeloos elitarisme,” aldus Toto Wolff. “De beste man moet winnen in de beste auto, ongeacht welke middelen daarvoor nodig zijn.”

“Uiteindelijk telt de rondetijd, dat is hoe de F1 altijd al geweest is. Misschien zijn we nu wel op een punt beland dat we moeten zeggen dat het zo niet verder kan, onze budgetten zijn de laatste dertig jaar altijd maar gestegen.”

“Er zal een budgetplafond komen. Daar hebben we mee ingestemd omdat we geloven dat de Formule 1 op termijn alleen duurzaam kan zijn als alle teams winstgevend zijn.”

Wolff vergelijkt het met het Amerikaanse basketbal, de NBA: “Die teams hebben allemaal een echte waarde. Het zijn zelfstandige ondernemingen die alleen kunnen overleven en groeien.”

Volgens de Oostenrijker bestaat nu steeds de kans dat teams uitstappen omdat ze ofwel niet succesvol genoeg of wel te succesvol zijn, dat is in het verleden al meer dan een keer het geval geweest.

“De F1 moet een geschikt bedrijfsscenario zijn voor de teams. Het zal gebeuren en wij zullen er ook deel van uitmaken.”

