Hoe Denis Dessaer van tweede provinciale verhuisde naar de Champions League

Denis Dessaer (35) zal Felice Mazzu samen met Van Imschoot bijstaan. Dessaer werkte tot nu toe als bediende bij de Socialistische Mutualiteit. Die job valt niet te combineren met zijn nieuwe taak bij KRC Genk. Vorig seizoen was hij ook coach van Boka United, een tweedeprovincialer uit Dilbeek. Met Genk trekt hij nu naar de Champions League, veel groter kan het contrast niet zijn. “Je moet altijd ergens beginnen”, lacht Dessaer. “We hebben bij Boka een sterke organisatie op poten gezet, daar ben ik best fier op. Maar als een club als KRC Genk aanklopt, dan is de keuze snel gemaakt.”

Dessaer speelde met Oostende in 2014 nog even in eerste klasse, vorig jaar hing hij zijn schoenen aan de haak. Mazzu kent hem heel goed van bij White Star Brussel. “Ik was drie jaar lang zijn aanvoerder ...