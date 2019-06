“Ik moet alles eens een keertje geprobeerd hebben, zeker?” Met een kwinkslag kondigt Tom Van Imschoot de volgende stap in zijn carrière aan. De ex-speler van STVV, Westerlo, Bergen, Oostende en FC Eindhoven was de voorbije drie jaar TD en hoofdcoach bij Lommel SK en wordt vanaf volgende week één van de assistenten van Felice Mazzu bij KRC Genk. “Voor mij is dit een flinke stap vooruit”, aldus Van Imschoot.