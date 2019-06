Rangers van Steven Gerrard tegen Pristina of St Joseph’s in eerste voorronde Europa League

Dinsdag is er in Nyon geloot voor de eerste voorronde van de Europa League. Het Schotse Glasgow Rangers, gecoacht door Steven Gerrard, treft het Kosovaarse FC Pristina of het Gibraltarese St Joseph’s.

De 57 heenwedstrijden van de eerste voorronde worden gespeeld op 11 juli, de terugmatchen een week later op 18 juli. Als na de behandeling in beroep van de matchfixingzaak in België de verdeling van de Europese tickets dezelfde blijft, is Gent de eerste Belgische ploeg die in actie komt in de tweede voorronde. Antwerp volgt dan in de derde voorronde, Standard gaat rechtstreeks naar de poulefase.

Programma eerste voorronde:

Malmö FF (Zwe) - Ballymena United FC (Nir) of NSÍ Runavík (Fro)

Connah’s Quay Nomads FC (Wal) - Kilmarnock FC (Sco)

FC Vitebsk (WRu) - KuPS Kuopio (Fin)

Breidablik (IJs) - FC Vaduz (Lie)

SK Brann (Noo) - Shamrock Rovers FC (Ier)

FC Ordabasy Shymkent (Kaz) - FC Torpedo Kutaisi (Geo)

UE Sant Julià (And) of Europa FC (Gib) - Legia Warszawa (Pol)

PFC CSKA-Sofia (Bul) - OFK Titograd (Mnt)

Gzira United FC (Mlt) - HNK Hajduk Split (Kro)

FK Radnicki Nis (Ser) - FC Flora Tallinn (Est)

Maccabi Haifa FC (Isr) - NS Mura (Svn)

Debreceni VSC (Hon) - FK Kukësi (Alb)

FK Cukaricki (Ser) - FC Banants (Arm)

AS Jeunesse Esch (Lux) - FC Tobol Kostanay (Kaz)

Fotbal Club FCSB (Roe) - FC Milsami Orhei (Mol)

Crusaders FC (Nir) - B36 Torshavn (Fro)

FC Inter Turku (Fin) - Brondby IF (Den)

Molde FK (Noo) - KR Reykjavík (IJs)

FC Pristina (Kos) of St Joseph’s FC (Gib) - Rangers FC (Sco)

Cork City FC (Ier) - Progrès Niederkorn (Lux) of Cardiff MUFC (Wal)

PFC Levski Sofia (Bul) - MFK Ruzomberok (Slk)

Akademija Pandev (Mac) - HSK Zrinjski (BHe)

Neftçi PFK (Aze) - FC Speranta Nisporeni (Mol)

FK Zeta (Mnt) - Fehérvár FC (Hon)

FC Shakhtyor Soligorsk (WRu) - Hibernians FC (Mlt)

NK Olimpija Ljubljana (SVN) - Rigas FS (LVA)

Budapest Honvéd FC (Hon) - FK Zalgiris Vilnius (Lit)

Alashkert FC (Arm) - FK Makedonija Skopje (Mac)

FK Radnik Bijeljina (BHe) - FC Spartak Trnava (Slk)

CS Fola Esch (Lux) - FC Chikhura Sachkhere (Geo)

FC Dinamo Tbilisi (Geo) - SP La Fiorita (SMa) of UE Engordany (And)

NK Siroki Brijeg (BHe) - FC Kairat Almaty (Kaz)

MKS Cracovia Kraków (Pol) - FC DAC 1904 Dunajská Streda (Slk)

FK Kauno Zalgiris (Lit) - Apollon Limassol FC (Cyp)

FK Ventspils (Lva) - KF Teuta (Alb)

Stjarnan (IJs) - FC Levadia Tallinn (Est)

Barry Town UFC (Wal) of Cliftonville FC (Nir) - FK Haugesund (Noo)

FK Riteriai (Lit) - KI Klaksvík (Fro) of SP Tre Fiori (SMa)

FC Dinamo Minsk (WRu) - FK Liepaja (Lva)

IFK Norrköping (Zwe) - Saint Patrick’s Athletic FC (Ier)

Aberdeen FC (Sco) - RoPS Rovaniemi (Fin)

NK Domzale (Svn) - Balzan FC (Mlt)

KF Laçi (Alb) - Hapoel Beer-Sheva FC (Isr)

FK Buducnost Podgorica (Mnt) - JK Narva Trans (Est)

Sabail (Aze) - U Craiova 1948 Club Sportiv (Roe)

FC Pyunik (Arm) - FC Shkupi (Mac)

AEK Larnaca FC (Cyp) - FC Petrocub-Hincesti (Mol)