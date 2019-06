N-VA blijft in ECR-fractie Europees Parlement

De N-VA blijft ook de komende vijf jaar deel uitmaken van de ECR-fractie in het Europees Parlement. Dat heeft de partijraad dinsdagavond beslist.

De N-VA blijft ook de komende vijf jaar deel uitmaken van de ECR-fractie in het Europees Parlement. Dat heeft de partijraad dinsdagavond beslist. Morgen wordt gestemd over de toetreding van de Spaanse uiterst rechtse partij Vox tot dezelfde fractie.

“De ECR is een zeer verscheiden groep die haar leden de grootst mogelijke vrijheid expliciet garandeert: vrijheid van stemming en communicatie. Daardoor kunnen wij als N-VA onze eigen koers blijven varen en onze eigen politieke standpunten brengen”, meldt de N-VA in een persbericht.

De zoektocht naar een Europese fractie van N-VA mondde vorige week uit in een nachtmerrie. De Spaanse uiterst rechtse partij Vox kondigde afgelopen donderdag namelijk aan te willen toetreden tot de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), de parlementaire fractie waar de N-VA momenteel deel van uitmaakt. Vox verdedigt het unitaire Spanje en verwerpt elke claim tot zelfstandig bestuur van deelstaten als Catalonië of Baskenland.

Ook Forum voor Democratie, de partij van de Nederlandse politicus Thierry Baudet die voor een exit van Nederland uit de EU pleit, trad vorige week toe. De Britse Conservatieven, die tot nu de ruggengraat vormden van de ECR, zijn gedecimeerd tot vier parlementsleden, waardoor de Poolse PiS-partij nu de lakens uitdeelt. De partij wordt door de Europese Commissie geviseerd, omdat ze de rechtsstaat zou ondermijnen. Daarnaast blijven onder meer uiterst rechtse Zweedse en Italiaanse partijen over.

Assita Kanko ondervoorzitter

Toch kiest de N-VA er dus voor om in de ECR te blijven. Morgen wordt gestemd over de toetreding van de Spaanse uiterst rechtse partij Vox tot dezelfde fractie, maar eerder werd al duidelijk dat daar een meerderheid voor is. N-VA kan die toetreding niet tegenhouding.

Door toe te treden tot de ECR krijgt de N-VA ook zitting in de commissies van haar voorkeur. ‘Geert Bourgeois zal in de commissie Buitenlandse Handel zetelen, niet onbelangrijk voor exportland Vlaanderen en met oog op de nakende Brexit. Assita Kanko krijgt een zitje in de commissies Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken. Johan Van Overveldt ten slotte zal plaatsnemen in de commissie Economische en monetaire zaken’, meldt de partij.

En, zo meldt de N-VA nog: ‘Niet onbelangrijk is ook het feit dat Assita Kanko ondervoorzitter wordt van de ECR. Op die manier kan ze rechtstreeks waken over de lijnen van de fractie.’