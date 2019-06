26-jarige amateurrenner Joren Touquet overleden in zijn slaap, in juli zou hij hartoperatie ondergaan

Joren Touquet bij zijn zege in Dwars door West-Vlaanderen in 2017 Foto: VDB VDB

De wielerwereld wordt alweer opgeschrikt door een tragisch overlijden van een jonge renner: de 26-jarige Joren Touquet uit Wevelgem overleed tijdens een vakantie met zijn vriendin in Tenerife. Dat meldt zijn ploegleider van het Wielerteam Decock - Van Eyck - Devos Capoen, waarvoor de West-Vlaming uitkwam bij de elite zonder contract. Hij sukkelde al met hartproblemen en zou in juli hartoperatie ondergaan...

“Met droefheid en heel veel spijt laat onze ploeg Wielerteam Decock-Van Eyck- Devos Capoen weten dat ploegmakker, goede vriend Joren Touquet onverwachts is overleden”, luidt het noodlottig bericht van zijn ploegleider Rik Roose. “Nieuws sloeg in als een bom... Onze gedachten gaan eerst en vooral uit naar de familie die wij heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke periode. RIP Joren , het was een eer ploegleider te zijn voor jou!”

Zijn vriendin merkte dinsdagochtend toen ze wakker werd, dat Touquet geen teken van leven meer gaf. De jonge renner kampte al even met hartproblemen en reed zich tijdens zijn laatste wedstrijden steeds “in het rood”. Hij liet zich in het ziekenhuis onderzoeken waar ze onder meer een cardiogram namen. Hij mocht niet langer zware inspanningen leveren, dat schrijft Het Laatste Nieuws. De renner werd door zijn ploeg tijdelijk aan de kant gezet en ingeschakeld als mecanicien/verzorger. Na zijn vakantie zou hij een hartoperatie ondergaan...

“Na een pak onderzoeken werd hem aangeraden geen risico meer te nemen”, vertelde Roose aan VTM. “Zijn rechterhartkamer bleek iets groter dan de linker. Maar begin juli zou hij geopereerd worden om het probleem te verhelpen.”

In 2014 en 2015 kwam Touquet nog uit bij Veranda’s-Willems, waar hij mocht proeven van het grotere werk.