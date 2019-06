BMW roept ruim half miljoen wagens terug

BMW roept wereldwijd zo’n 560.000 auto’s terug naar de garage wegens corrosierisico aan een koppelstuk van een elektrische leiding in de koffer. Dat heeft een woordvoerder van de Duitse autobouwer bevestigd.

Het gaat om BMW 5- en 6-modellen die van de band rolden tussen februari 2002 en juli 2010 met modelcodes E60, E61, E63 en E64.

De terugroeping is een voorzorgsmaatregel, luidt het. Slechts in zeldzame gevallen kan er schade zijn. BMW gaat er ook vanuit dat in 60 procent van de gevallen een inspectie volstaat en er geen reparatie nodig is.