Yellow Tigers stunten nu ook in Turkije in Women’s Nations League

In hun dertiende wedstrijd in de Nations League volleybal hebben de Yellow Tigers (FIVB 19) dinsdag in de hoofdstad Ankara Turkije (FIVB 12) geklopt met 3-1 (25-27, 26-24, 25-21 en 25-23). De Turken moeten daardoor hun leidersplaats in de Nations League afstaan aan Brazilië.

In vergelijking met de ploeg die de voorbije weken reeds voor mooie resultaten zorgde verdween Nathalie Lemmens uit de ploeg voor Dominika Sobolska. Daarnaast startten Britt Herbots, Kaja Grobelna, Marlies Janssens, Celine Van Gestel, Ilka Van de Vyver en libero Jodie Guilliams. Anna Valkenborg, Karolina Goliat en Manon Stragier kwamen in. Herbots en Van Gestel toonden zich met respectievelijk 22 en 16 punten de vlotst scorende Tigers.

Na zeven zeges en zes nederlagen blijven de Belgen achtste op zestien landen, net voor de Dominicaanse Republiek. Hierna volgen in Ankara nog wedstrijden tegen Italië (FIVB 8) en Brazilië (FIVB 4).

De top zes speelt de eindronde in het Chinese Nanjing. Bulgarije is met amper één zege voorlaatste en kan als slechts geplaatste van de challengers (België, Bulgarije, Polen en de Dominicaanse Republiek) de degradatie niet meer ontlopen.

