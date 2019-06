Telenet waarschuwt voor nieuwe manier van oplichting: “Zeer inventief en hardnekkig”

Zowel Telenet als het Centrum voor Cybersecurity België waarschuwen voor een nieuwe manier van phishing: malvertising. Daarbij kopen criminelen op drukbezochte websites pop-up advertenties die ze manipuleren en waarbij ze de schijn wekken dat ze van echte bedrijven zijn in de hoop je geld of bankgegevens te ontfutselen. “Ze worden almaar inventiever”, klinkt het bij Telenet. “Vroeger stuurden ze nog gewoon een mail vol tikfouten, nu investeren ze zelfs al in echte advertentieruimte.”

“Het is iets wat enkele maanden geleden voor het eerst opdook in de Verenigde Staten en wat nu dus hier ook gebeurt”, zegt Katrien Eggers van het Centrum voor Cybersecurity. “Concreet worden er bij populaire sites zoals buienradar.be of tweedehands.be pop-up advertenties aangekocht. Die ruimte wordt vervolgens ingevuld met zogenaamde enquêtes of wedstrijden van bedrijven zoals Telenet, Base, Proximus,... Omdat het om betaalde advertenties gaat met daarop het logo van die grote bedrijven, ziet het er allemaal zeer geloofwaardig uit waardoor gebruikers de neiging hebben om het open te klikken. Daar wordt vervolgens om je bankgegevens en in sommige gevallen ook geld gevraagd. Verder merken we ook dat die pop-ups op de een of andere manier gemanipuleerd worden zodat je ze zeer moeilijk weg kan klikken. Dat maakt deze nieuwe manier van phishing ook zeer hardnekkig.”

In de pop-up wordt de indruk gewekt dat grote bedrijven - zoals Telenet - telefoons verloten aan wie deelneemt aan een tevredenheidsenquête Foto: Telenet

Bij Telenet kregen ze er de voorbije dagen opvallend veel klachten over. “De mensen achter die phishing worden duidelijk almaar inventiever”, zegt woordvoerster Isabelle Geeraerts. “Vroeger merkte je direct dat iets vals was omdat zo’n berichten vol tikfouten stonden. Nu ziet het er allemaal veel echter uit. Zeker nu ze ook nog eens echte advertentieruimte gaan opkopen, blijkbaar denken ze dat daar dus wel wat te verdienen mee valt. De beste manier om te zien of iets echt is of niet? Als er om bankgegevens of zelfs geld gevraagd wordt, is er iets niet pluis.”

Voor meer info over phishing: www.safeonweb.be