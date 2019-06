Man krijgt 12 maanden cel voor partnergeweld

Hasselt - De correctionele rechtbank van Hasselt heeft dinsdag een 36-jarige man, die illegaal in het land verblijft, voor ernstig partnergeweld veroordeeld tot 12 maanden effectieve celstraf. Het parket liet weten dat er intussen nieuwe pv’s zijn binnengestroomd over bedreigingen en belaging. In een bos in Pelt sloeg de man zijn partner onder meer met de kolf van een vuurwapen tegen het hoofd. Het slachtoffer liep ook lichte steekletsels op, afkomstig van een aardappelmesje.

De man had met de vrouw een knipperlichtrelatie. Volgens het openbaar ministerie had hij de vrouw gedwongen meegenomen naar Spanje. Bij haar eerste zwangerschap moesten ze naar België terugkeren en trokken ze bij de ouders van de vrouw in, maar dat boterde niet, waarna ze een tijdje in een personenauto leefden.

Op 1 januari 2017 kon een familielid van zijn partner op tijd opzij springen, toen beklaagde met zijn wagen in de richting van die man reed. Op 10 augustus 2017 takelde hij zijn partner toe met het aardappelmesje en de kolf van het wapen. De vrouw had verder krabsporen in de halsstreek en twee builen op het hoofd.

Volgens de Hasseltse rechtbank bracht de man de veiligheid van zijn slachtoffers ernstig in gedrang. Aan de burgerlijke partij is hij 10.812 euro schadevergoeding verschuldigd.