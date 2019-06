Stem voor de Wanatoe Publieksprijs 2019!

Naast de Wanatoeprijs die wordt bepaald door een jury, is er ook dit jaar weer de Wanatoe Publieksprijs. U bepaalt wie die krijgt. U kunt een stem uitbrengen op één van de tien genomineerden. Stemmen kan tot vrijdag 16 uur. Let op: u mag maar één keer stemmen.

Sinds 2006 organiseert Het Belang Van Limburg en Z33-Huis van Actuele Kunst Hasselt de Wanatoeprijs, een prijs voor jong artistiek talent in Limburg. De jury kiest uit de afstudeerprojecten van masters van LUCA School Of Arts Genk, PXL-MAD School Of Arts Hasselt, de faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt en de muzikantenopleiding van PXL Music tien laureaten die we hier aan u voorstellen.

Wie van de kandidaten de Wanatoeprijswinnaar wordt, komt u vrijdag te weten. Vanaf 20 uur is iedereen welkom in Thor Park Waterschei (de oude mijngebouwen) waar de uitreiking dit jaar plaatsvindt. Meteen na de uitreiking kan u alle afstudeerprojecten bekijken op de tentoonstelling EXIT/19 die nog het hele weekend gratis kan bezocht worden. Vanaf 22 uur is er vrijdag nog een afterparty met dj-duo Parklife.

Naast de Wanatoeprijs is er ook de Wanatoe Publieksprijs. We bieden u de mogelijkheid om zelf uw stem uit te brengen op uw favoriete kandidaat. Stemmen kan tot vrijdag, 16 uur.

OPGELET: Slechts één stem per persoon. Indien we merken dat er IP-bots worden gebruikt of er op andere manieren wordt valsgespeeld, kunnen we deelnemers uitsluiten.

Dit zijn de kandidaten:

1. Jess Jacob (29), Muzikant PXL Music

Muzikant Jess Jacob speelde op zijn 18de al op Blues Peer. Nochtans zegt hij last te hebben van podiumvrees. Hij deed daarnaar onderzoek voor zijn afstudeerproject en ijvert dat het tackelen van deze problematiek opgenomen wordt in de opleiding. Onder zijn eigen naam speelde hij op Vuurdoop, het showcasefestival van PXL Music, de pannen van het dak, met een arsenaal aan hitgevoelige Franstalige nummers.

Lees hier het volledige artikel.

Bekijk de video:

2. Rachel Hansoul (25), Grafisch ontwerp PXL-MAD Hasselt

Jarenlang wilde Rachel Hansoul (25) uit Sint-Truiden - Belgische vader, Congolese moeder - er meer ‘westers’ uit zien door haar krullen te ontkroezen. In de witte wereld om haar heen zag de student Grafisch Ontwerp aan PXL-Mad in Hasselt immers het schoonheidsideaal van hier: meisjes met sluik haar. Die tijd is voorbij: vol trots toont ze haar afro die haar inspireerde tot het maken van mode die trendy, fris, positief en humoristisch is. Maar vooral: die helemaal haarzelf uitstraalt.

Lees hier het volledige artikel.

Bekijk de video:

3. Sotiri Wiersma (23), Televisie & Film, LUCA School Of Arts Genk

We leven in een tijd van polarisatie: iedereen heeft zijn mening en die relativeren is moeilijk als je door de filters op social media en co alsmaar de bevestiging krijgt van je eigen gelijk. Filmmaker Sotiri Wiersma (23) wil ons uit onze bubbel trekken met zijn installatie ‘Two Sides of Reality’. De afstuderende student Televisie & Film aan Luca School Of Arts Genk laat ons twee kanten van een verhaal zien.

Lees hier het volledige artikel.

Bekijk de video:

4. Anouck Kuyckx (28), Juweelontwerp, PXL-MAD Hasselt

Minimalisme, eenvoud en een flinke teug ecologie: dat typeert de zero waste handtassen van de Hasseltse Anouck Kuyckx (28). Een bewuste keuze van de laatstejaars Juweelontwerp van PXL-MAD Hasselt. “Eigenlijk kunnen mijn handtassen zo op de composthoop.” Doen we toch maar niet.

Lees hier het volledige artikel.

Bekijk de video:

5. Wesley Haex (23), Vrije Kunsten, PXL-MAD Hasselt

Eindelijk eens uit de schaduw van anderen treden: het is wat Oudsbergenaar Wesley Haex (23) betracht in zijn knappe abstract expressionistische zelfportretten. “Het gevolg van een weinig aangename jeugd op de schoolbanken”, zegt de laatstejaars Vrije Kunsten van de PXL-MAD Hasselt.

Lees hier het volledige artikel.

Bekijk de video:

6. Serge Bloemen (23) Animatie, LUCA School Of Arts Genk

Serge Bloemen uit Bocholt schiep ‘In Gods Naam’: een tekenfilmpje over de tienerjaren van Jezus. Hilarisch grappig tot in de kleinste details. “Ik denk dat ook gelovige mensen erom kunnen lachen. Het is geen aanval op het christendom, hé.”

Lees hier het volledige artikel.

Bekijk de video:

7. Hanne Philtjens (25), Architectuur Universiteit Hasselt

“Het is niet leuk meer om over de Kempische Steenweg te rijden”, vindt Hanne Philtjens. Ze deelt die mening met haar jaargenoten van UHasselt, die een masterplan ontwierpen om de problemen op en rond die verkeersader aan te pakken. Voor haar eindproef werkte de 25-jarige Alkense een deel van dat project uit: de samenvoeging van de scholen Kindsheid Jesu en woon-zorgcentrum Immadi. Onder andere met een dubbele muur: niet een à la Trump, maar eentje die verbindt.

Lees hier het volledige artikel.

Bekijk de video:

8. Lies Sijbers (24), Vrije kunsten PXL MAD

Lies Sijbers uit Peer volgde schilderkunst, maar raakte op school in de ban van textiel. Ze creëert nu landschappen met naald en draad in plaats van met een penseel. Ze ziet bovendien een directe link tussen wandelen in een bos en borduren: beiden bezorgen haar rust en plezier.

Lees hier het volledige artikel.

Bekijk de video:

9. Jonathan Wolfs (22), Gamedesign, LUCA School of Arts Genk

Die gitaar van u staat wegens “geen aanleg” al een tijd in een stoffig hoekje te vermolmen? Daar heeft Jonathan Wolfs (22) de geknipte oplossing voor. Met zijn muzikale game wil de Leuvense laatstejaars Gamedesign van LUCA School of Arts Genk iedereen aan het musiceren krijgen. “Iedereen moet het plezier van muziek maken kunnen ervaren.”

Lees hier het volledige artikel.

Bekijk de video:

10. Walda Verbaenen (51) Grafisch ontwerp PXL-MAD

Walda Verbaenen is met haar 51 lentes de senior van deze Wanatoeprijseditie. Nadat ze kanker overwon, besloot ze om iets voor zichzelf te doen. Omdat het creëren van lettertypes één van haar passies is, ging ze opnieuw Grafisch ontwerp studeren. Maar ze deed ook iets voor anderen: met haar nieuwe lettertypes helpt ze inwijkelingen die een cursus Nederlands moeten volgen makkelijker onze taal te begrijpen.

Lees hier het volledige artikel.

Bekijk de video:

Breng hier je stem uit: