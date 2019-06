Bondscoach Johan Walem heeft plannetje klaar voor cruciale match van Jonge Duivels op EK U21: “We zijn niet bang van Spanje”

Bondscoach Johan Walem blikte dinsdag ontspannen vooruit naar de tweede groepswedstrijd op het EK U21, woensdag opnieuw in Reggio Emilia, tegen Spanje. Walem erkende dat efficiëntie - zowel voorin als achterin - het pijnpunt was tegen Polen, maar behield alle vertrouwen in de groep. “Ik ben een positivo, ik denk dat we ons nog kunnen plaatsen. En indien dat niet lukt, is dit EK voor alle jongens toch een unieke ervaring”, liet de bondscoach optekenen.

Herbeleef hier de persconferentie van Johan Walem en Dion Cools!

“We zullen woensdag op zowel offensief als defensief vlak efficiënter moeten zijn”, stak Walem van wal. “Achterin is het een kwestie van risico vermijden. Voorin hadden we zondag misschien wel zes keer kunnen scoren. Ik vind dat we goed tussen de linies speelden, maar dat enkel de efficiëntie ontbrak. Die moeten we terugvinden. Op internationaal niveau is doeltreffend zijn een grote kwaliteit. Het kenmerkt echte topspelers.”

De bondscoach had zijn idee hoe hij Spanje wilde opvangen, maar wilde vooral ook de eigenheid van de ploeg behouden. “We gaan Spanje zowel offensief als defensief moeten opvangen, anders krijgen we problemen”, vervolgde Walem. “Maar ik wil ook dat de ploeg probeert vrijuit te spelen, met enthousiasme en met onze eigen principes die we al 2,5 jaar hanteren. We moeten Polen vergeten. De wedstrijd tegen Spanje wordt een fantastisch duel voor het publiek, en voor de spelers een unieke ervaring. Ze nemen die ervaring nadien ook mee naar hun clubs.”

Op de counter?

Een mogelijk wapen voor de Belgische beloften kan de counter zijn. Op die manier beslisten de Jonge Duivels in de kwalificaties verschillende matchen in hun voordeel. “Dat kan inderdaad interessant zijn”, erkende Walem. “Het is een beetje het DNA van de ploeg. We kunnen vanuit de organisatie snel omschakelen en zo het verschil maken. Maar we mogen de kwaliteiten van Spanje niet uit het oog verliezen. Ze hebben zondag in het eerste halfuur Italië helemaal gedomineerd. Deze ploeg werd vier jaar geleden Europees kampioen bij de U19. Er zitten ook vier spelers bij die al gedebuteerd hebben in de Spaanse A-ploeg. Er is met onder meer Mayoral, Soler en Ceballos te veel talent om op te noemen. Maar we zijn niet bang.”

Met de wil om te winnen

Walem liet dan ook duidelijk blijken niet zijn middenveld te willen versterken woensdag. “Daar liggen onze kwaliteiten niet. We hebben niet de ploeg om laag in de organisatie te spelen. Ik ben zo ook geen trainer. Ik word ‘s morgens wakker met de wil om te winnen. Elke dag, ook in moeilijk momenten. Dat geef ik door aan mijn spelers. Ik overweeg wel om te wisselen in mijn opstelling. Iedereen is goed gerecupereerd na de wedstrijd tegen Polen. Ik heb de opstelling nu nog niet in mijn hoofd, ik moet er nog eens over nadenken. Maar ik kijk wie mentaal en fysiek klaar is en zet een elftal neer waarmee ik denk dat we iets kunnen halen. Je weet nooit wat er zal gebeuren. Misschien spelen we wel een schitterende wedstrijd.”

Ook Dion Cools ziet Belgen verrassen: “We gaan zeker onze kansen krijgen”

“De kater is intussen verteerd”, begon Dion Cools zijn perspraatje. Cools doelde uiteraard op de verrassende 3-2 nederlaag zondag tegen Polen. Twee dagen later keek hij met optimisme en geloof in eigen kunnen vooruit. “Spanje zal achterin zeker ruimte laten en wij zijn sterk op de counter. Er is iets mogelijk”, aldus de rechtsachter.

“Na de wedstrijd en ook de ochtend erna had ik een grote kater”, kwam Cools nog even terug op de nederlaag tegen Polen. “Maar eenmaal terug op training lag de nadruk op het positieve. We zijn nog niet uitgeschakeld, ook al denkt de buitenwereld dat al wel. In principe is alles nog mogelijk. We starten morgen met een fris hoofd aan de partij.”

In hun drie laatste duels, vriendschappelijk in Denemarken (3-2) en Frankrijk (3-0), en zondag op het EK tegen Polen (3-2), slikten de Jonge Duivels telkens drie tegentreffers. “Veel te veel”, erkende ook Cools. “We incasseren te makkelijk. Ik vond dat vooral bij de eerste goal zondag meer gedaan kon worden. Het tweede doelpunt komt uit een corner, dat kan gebeuren, en het derde doelpunt was een goed uitgespeelde counter. Als verdediger vind ik niet dat we zondag te veel kansen hebben weggegeven. Maar het klopt dat we achterin meer solide moeten zijn. Maar dat geldt ook voorin.”

Tegen Spanje zal het ongetwijfeld een heel andere wedstrijd worden voor de beloften, en dat sterkte Cools net in zijn gedachte dat er nog veel mogelijk is. “We gaan zeker onze kansen krijgen”, was hij duidelijk. “Dan is het zaak te scoren. Dat maakt het verschil tussen winnen en verliezen. Spanje is sterk in balbezit, maar ze gaan achterin zeker ruimte laten en wij zijn sterk op de tegenaanval. Er is dus zeker iets mogelijk. Ik verwacht alleszins een prachtige match tegen Spanje. Niemand verwacht iets van ons en we kunnen voor de verrassing zorgen.”

Cools liep half mei op training bij Club Brugge een kaakbeenbreuk op en moest dus alle zeilen bijzetten om het EK te halen. Dat lukte en hij nam zondag tegen Polen al meteen opnieuw zijn rol als leider op. “Ik voel me persoonlijk goed”, besloot hij. “Enkel wanneer ik vlees eet, heb ik soms nog last van mijn kaak. Twee matchen in vier dagen zal wel zwaar zijn, maar ik heb tijdens mijn blessure wel veel gelopen (Cools moest enkel alle contact vermijden, red.). De conditie is dus top. Ik hoop woensdag weer veel te kunnen lopen. Het deed deugd nog eens de negentig minuten te kunnen volmaken. Ik had zelfs nog energie over na de match.”