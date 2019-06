Minimalisme, eenvoud en een flinke teug ecologie: dat typeert de zero waste handtassen van de Hasseltse Anouck Kuyckx (28). Een bewuste keuze van de laatstejaars Juweelontwerp van PXL-MAD Hasselt. “Eigenlijk kunnen mijn handtassen zo op de composthoop.” Doen we toch maar niet.

Het is een brandend actueel thema, en toch is Anouck Kuyckx de enige afstuderende in haar richting Juweelontwerp die de ecologische tour opgaat. Uitgangspunt van de Hasseltse: een handtas maken zonder ...