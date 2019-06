Rachel Hansoul viert haar identiteit met positieve en frisse kledij en natuurlijke krullen

Jarenlang wilde Rachel Hansoul (25) uit Sint-Truiden - Belgische vader, Congolese moeder - er meer ‘westers’ uit zien door haar krullen te ontkroezen. In de witte wereld om haar heen zag ze immers het schoonheidsideaal van hier: meisjes met sluik haar. Die tijd is voorbij: vol trots toont ze haar afro die haar inspireerde tot het maken van mode die trendy, fris en humoristisch is. “Ik voel me nu veel meer mezelf.”