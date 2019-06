Gitarist/zanger Jess Jacob tackelt met succes podiumvrees met catchy Franstalige nummers

Hij was amper 18 toen hij met zijn toenmalig bandje Ganashake op Blues Peer speelde. Je zou dan veronderstellen dat podiumvrees meer dan 10 jaar later geen issue meer is. Toch heeft Jess Jacob (29, Leuven) net naar dat soort stress onderzoek gedaan op zijn laatste jaar bij PXL Music. Stress vormt ook het onderwerp van zijn teksten die hij met zijn band verpakt in supercatchy Franstalige popsongs.