Deze Australische pakjesbezorger uit Bendigo heeft meer achtergelaten aan de voordeur dan oorspronkelijk de bedoeling was. De jongeman moest zodanig dringend naar het toilet dat hij gewoon besloot om zijn behoefte in een bloempot te doen. Wat hij niet wist, is dat alles werd opgenomen op bewakingsbeelden. Nadat zijn werkgever, Australia Post, zich geëxcuseerd had voor het incident, werd de man ook ontslagen.