Cross en Rock rond de kiosk

Diepenbeek - Zaterdag ging de tweede editie van het muzikale volksfeest 'Rock rond de kiosk' van start op en rond de kiosk aan de Varkensmarkt. Dit is een organisatie van de dienst vrije tijd in samenwerking met harmonie De Stroobanders, Fump Rock, KSA, Hook Rock, atletiekclub ADD en Muziekkaffee.

Voor het namiddagprogramma rond de kiosk speelden drie akoestische bands uit Diepenbeek: dixieland jazz van Paul & his Friends, akoestisch trio Chalou en muziek van Erik & Anne. Nieuw dit jaar was de start van de 6 km Urban Trail waar 250 lopers of wandelaars langs een prachtig parcours door steegjes en paadjes en doorheen publieke plaatsen met o.a de scholen De Loep, Paleis en Gemeenteschool en De Plak kwamen. Er kon in groepen van maximaal 6 personen of individueel worden gestart met mooie prijzen voor de oudste, de mooiste groep, de beste selfies tijdens het lopen, de grootste pechvogel…

Vanaf 18 uur ging het avondprogramma van start. Hiervoor werden er drie jonge bands die een binding hebben met Diepenbeek geselecteerd door Fump Rock en Hook Rock. De winnaar Black Fish krijgt de kans om elders op een podium te staan. Als afsluiter van de avond brachten een 7-tal van de beste Diepenbeekse zangers /solisten rock, bleus, pop, carnavalschlagers en klassieke nummers begeleid door de negenkoppige ‘Diepenbeekse All Stars Band’. Tot slot was er een oorkonde voor Marcel Kreemers met het lied ‘Diepenbik bove’. Hij komt zo op de lijst van Diepenbeeks erfgoed.