Slachtoffers: “Toni is afgeslacht, gekeeld en leeggebloed”

Genk / Tongeren -

“U brengt Danti de 53ste steek toe, als u vandaag Roberto vrijspreekt. U hoeft niet te twijfelen, tegenover u zit de juiste man”, sprak meester Houbrechts dinsdag de jury aan. Voor slachtoffers en aanklager is er geen twijfel: “Danti is afgeslacht, door Santoro”, klonk het. Voor felbegeerd wit poeder. “Niets van aan”, fulmineerde meester Van Der Straeten. “Aan deze zaak is 7 jaar gewerkt en er is niets bewezen. Deze man is onschuldig.”