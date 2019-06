Met dank aan de serie: Tsjernobyl zit flink in de lift als reisbestemming

Dankzij de populaire HBO-reeks ‘Chernobyl’ staan de Oekraïense stadjes Tsjernobyl en Pripjat weer volop in de belangstelling. Zo’n 33 jaar geleden gebeurde dat door de grote kernramp, vandaag omdat steeds meer toeristen hun weg ernaartoe vinden.

Op 26 april 1986 sloeg het noodlot toe in de kerncentrale van Tsjernobyl. Het incident maakte dat het leven er in een straal van 33 kilometer rond de reactor letterlijk stil kwam te staan, want het gebied werd na de ramp ontruimd en velen keerden nooit terug. Vandaag zit de toenmalige no-gozone echter flink in de lift als reisbestemming. Denk maar aan onder meer Tom Waes in ‘Reizen Waes’.

Volgens de bekende reisgids Lonely Planet willen in zijn spoor steeds meer toeristen de sites bezoeken waar het onheil zich afspeelde en dat wordt ook bevestigd door Sovjetreizen, dat in ons land reizen naar Oekraïne aanbiedt. “We zien een enorme toename in het aantal boekingen, tot wel zeventig procent meer”, klinkt het bij het reisbureau. “Het is duidelijk dat we meeliften op het succes van de serie.”

Fotogeniek

Populair is vooral de daguitstap naar Tsjernobyl, maar ook de op maat gemaakt reizen naar het getroffen gebied doen het goed. “Vaak gaat het dan om een groep jongeren die er uitgebreid foto’s wil gaan nemen. Daar leent de verlaten omgeving zich natuurlijk toe. Er bevinden zich in de buurt twee hotels waar veilig overnacht kan worden”, klinkt het nog.

Veiligheidsmaatregelen

Over veilig gesproken, terwijl Tsjernobyl en het nabijgelegen Pripjat lange tijd afgeschermd waren, ligt dat nu anders. Niettemin worden er nog heel wat maatregelen genomen. Zo worden tijdens de tours geen gebouwen bezocht waar de straling nog steeds hoog is, je spullen mag je er niet op de grond zetten, je mag niets aanraken, geen souvenirs oprapen en je moet achteraf door een scanner. Het gebied verkennen kan ook alleen onder begeleiding. Reken voor een daguitstap toch al snel op een bedrag van 120 euro.