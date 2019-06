Vincent Kompany geeft twee jeugdvrienden een job in de staf van Anderlecht

Anderlecht -

Speler-coach Vincent Kompany heeft twee van zijn beste jeugdvrienden opgenomen in zijn staf bij Anderlecht. Floribert Ngalula heeft nog een voetbalachtergrond, maar vooral de aanwezigheid van Rodyse Munienge is verrassend. Hij is al jaren buddy en bodyguard van Kompany, maar stond maandag plots op het trainingsveld. Portret van de kompanen van Kompany.