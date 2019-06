Arbeiders redden kleutertje van verdrinkingsdood

Een groepje arbeiders heeft in China het leven gered van een 3-jarig meisje. Ze was nabij Pinglang in een rivier gevallen en dreef bewusteloos in het water, met haar hoofdje naar beneden. De mannen haalden haar uit het water en begonnen onmiddellijk met de reanimatie. Na een paar minuten kwam het meisje bij en werd ze meteen getroost door haar mama. Ze werd nog naar het ziekenhuis gevoerd, maar daar werd vastgesteld dat ze niets zal overhouden aan het incident. Haar redders verkozen anoniem te blijven: “We deden wat iedereen zou doen.”