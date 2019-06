Zoekhonden verzamelen in Vrolingen

Wellen - Zondag 16 juni werd in Vrolingen de eerste hondenwandeling georganiseerd door de v.z.w. " Fire Rescue Dogs".

Deze groep staat in voor de opleiding van zoekhonden met hun begeleider, bedoeling is om verdwenen personen of slachtoffers onder puin te zoeken. De nadruk ligt op zelfstandig zoekwerk van de hond naar slachtoffers. Enig auditief contact met de baas verloopt via een belletje dat ze op de rug dragen en hun blaf bij het vinden van het slachtoffer. Een speurhond speurt steeds met een lange lijn die door de baas wordt gecontroleerd en op een vast spoor. Als zij het spoor bijster zijn dan komt de zoekhond in actie.

Met een vijftigtal ingeschreven honden was de organisatie heel tevreden. Het was een schitterend staaltje van team building.

Inlichtingen over de werking: Maria Ricciardelli 0475-680201