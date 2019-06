Tourdeelname Tom Dumoulin nu echt in gevaar: Nederlander daagt niet op voor hoogtestage

Krijgen we na het forfait van Chris Froome ook nog een afzegging van Tom Dumoulin? Het ziet er ineens beroerd uit voor de Nederlandse kopman van Team Sunweb die maandag niet opdaagde op La Plagne in de Franse Alpen, waar hij de rechte lijn voor de Tour zou inzetten.

De 28-jarige Nederlander onderging zondag in Hengelo een ingreep aan de linkerknie als laat gevolg van zijn valpartij van 14 mei in de vierde rit van de Giro die een dag later tot zijn opgave leidde. Er werd afgelopen zondag een brokje gravel uit de knie gehaald dat hoogstwaarschijnlijk doorlopend voor irritatie en zwellingen zorgde bij zware en langdurige inspanningen. De wonde langs de linkerzijde van het gewricht werd met nietjes gehecht. Een korte testrit viel mee, maar toch besloot de kopman maandagavond halfweg de rit naar het vliegveld rechtsomkeert te maken naar het Belgische Kanne.

Of het nog tijdig goedkomt met die knie van hem, is maar zeer de vraag, al heeft teamarts Camiel Aldershof er een goed oog in. Hij kreeg gisteren een paar extra dagen rust voorgeschreven, zodat de voorziene hoogtestagen van twee weken, inclusief verkenning van de drie sleutelritten in de Alpen sowieso korter wordt. Het is nog altijd de bedoeling dat hij deze week naar La Plagne afreist, waar hij met zijn trainer en de teamarts de hoogtestage begint, maar het is duidelijk dat zowel Dumoulin als werkgever Sunweb ondertussen na zo’n geaccidenteerde voorbereiding met de handen in het haar zitten.

Paniekvoetbal

Het was helemaal niet de bedoeling dat de Nederlander – vorig jaar tweede achter Geraint Thomas – zaterdagochtend eensklaps uit het Critérium du Dauphiné zou verdwijnen om een nieuw onderzoek te ondergaan in het ziekenhuis van Hengelo waarmee Team Sunweb samenwerkt. Maar de ineens immense zwelling van de linkerknie zorgde voor paniekvoetbal en maakte na consult van het medisch team dat de plannen inderhaast moesten overhoop gehaald worden. En dat Dumoulin zowel fysiek als mentaal op dit moment veel verderaf is van de Tourstart in Brussel van 6 juli dan vorige week.

Bij een scan de donderdag voor het Critérium du Dauphiné was al een scheurtje in het kraakbeen van de knie vastgesteld. Komt hij met een helende knie aan de start, dan was dit sowieso met een krakkemikkige voorbereiding en sluit Dumoulin maar beter klassementsambities uit. Tussen vandaag en de Alpenritten liggen wel nog vijf weken, maar aan een onderneming als de Tour begin je best conditioneel tiptop.