H&M doet het dit keer met Ariana Grande

Popster Ariana Grande (25) heeft een kledingcollectie uitgebracht in samenwerking met H&M. Die staat volledig in het teken van haar laatste tournee Sweetener World Tour.

Met de regelmaat van de klok trekt H&M een bekende naam of modehuis aan om een collectie mee uit te brengen. Dat deed het onder meer al met Moschino en Kenzo, maar ook met Justin Bieber en nu Ariana Grande.

Het gaat om een capsulecollectie van Divided met zes stuks, waaronder een beige hoodie, vier T-shirts en een body. Enkele van die items spelen helemaal in op de tie-dyetrend van het moment. De lijn is verkrijgbaar via de webshop van H&M en de prijzen variëren tussen 12,99 en 24,99 euro.