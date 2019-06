Heeft u haar ook al gezien? ‘Vandaag eren we Michaelina Wautier’, staat te lezen op de zoekmachine Google. Ook in Luxemburg, IJsland en Kroatië zal de beeltenis van de kunstenares te zien zijn.

Multitalent Michaelina Wautier was de artistieke dochter die Rubens zich gedroomd moet hebben. Google is niet de enige die de kunstenares in de spotlight zet, ook het Antwerpse barokjaar 2018 zette deze ...