Bella Hadid verontschuldigt zich voor politieke tweet

Topmodel Bella Hadid heeft zich op Twitter verontschuldigd voor een racistisch bericht dat ophef veroorzaakt in het Midden-Oosten.

Bella Hadid (22) deelde zondag op Instagram een foto waarop ze met haar schoen lijkt te trappen naar vliegtuigen uit Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Dat lokte massaal reactie uit het Midden-Oosten uit, zo ging de hashtag #BellaHadidIsRacist viraal.

Hadid reageerde daar maandag op met een bericht op Twitter dat ze “NIETS te doen had met politiek”. “Ik had die vliegtuigen in de achtergrond helemaal niet gezien, en dat is de waarheid. Ik zou die vliegtuigmaatschappijen nooit onrespectvol willen behandelen, laat staan die geweldige landen”, klinkt het op Twitter.

this was an honest mistake on an early morning... never, ever would I intentionally try to offend anyone like that. I am so sorry ..?? — Bella Hadid (@bellahadid) 17 juni 2019