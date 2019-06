Oppenheimers luisteren Trudo-Markt kasteel Nieuwenhoven op

Sint-Truiden - Het kasteel Nieuwenhoven in Sint-Truiden is de nieuwe ‘place to be’, sinds er een nieuwe wind waait worden er regelmatig evenementen georganiseerd. Bij de eerste Trudo-Markt, een markt met streekeigen producten, mocht blaaskapel De Oppenheimers niet ontbreken.

Er waren zo'n 20 standjes met lokale producten aanwezig op het kasteeldomein. Voor elk wat wils: Limburgse lekkernijen, brocante, kunst en zoveel meer... De standhouders produceerden of verwerkten zelf hun ambachtelijke producten, en er was ook plaats voor enkele goede doelen en non-profit organisaties. Om dit evenement wat op te vrolijken, waren De Oppenheimers aanwezig, die met hun lustige deuntjes het minder goede weer al vlug deden vergeten. Volgens uitbater van de Bistro-Bar, Monique Wathion, is het de bedoeling om regelmatig een soortgelijke streekproductenmarkt te organiseren. En de Oppenheimers zelf genoten nog na van hun optreden met een lekker, weeral streekeigen, biertje. Schol.