Primeur: monniksgieren in Zoo Antwerpen brengen twee jongen groot

Wetenschappers en verzorgers van de Antwerpse Zoo en Planckendael zijn erin geslaagd een koppel monniksgieren twee jongen tegelijkertijd te laten grootbrengen. Volgens de dierentuinen gaat het om een wereldprimeur. Drie weken geleden streek er nog een monniksgier neer in Bilzen.

Zowel in het wild als in gevangenschap legt de in Europa erg bedreigde monniksgier slechts één ei en brengt een koppel dus maximaal één jong groot per jaar. Dankzij het kweekprogramma van de Zoo Antwerpen en Planckendael is daar nu in gevangenschap voor het eerst verandering in gebracht. Het ervaren koppel Sir en Snowflake, dat zelf een ei had gelegd met een afgestorven embryo in, kreeg telkens één ei van een ander koppel om samen uit te broeden en vervolgens die twee jongen op te voeden. De twee andere koppels legden vervolgens nog een “vervangei” en broedden ook dat telkens uit.

“Pas na verschillende pogingen konden ze zich breed genoeg maken en pasten beide jongen onder de poten”, aldus de Zoo en Planckendael over het experiment met Sir en Snowflake. “De dubbele adoptie laat toe jaarlijks meer kuikens in het programma te kweken en meer aan natuurbroed te doen, waarbij ouders hun jongen zelf grootbrengen. Dat is een belangrijke voorwaarde om uit te zetten in de natuur.”

Daarnaast pakken de dierentuinen ook uit met een tweede primeur. Wetenschappers hebben er voor het eerst een DNA-analyse gedaan op een uitgebroed ei, om sneller het geslacht van het kuiken in kwestie te kunnen bepalen. Ook dat kan het kweekprogramma voor de soort in Europese dierentuinen en vervolgens de herintroductie in het wild vooruit helpen, klinkt het.