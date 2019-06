Meghan Markle onttroont Kate Middleton als meest invloedrijke stijlicoon

Als Meghan Markle in een blouse of jurk van een ontwerper of label opduikt, dan zien die hun verkoopcijfers pijlsnel de lucht inschieten. De Duchess of Sussex is dan ook de meest invloedrijke koninklijke figuur van het moment als het om mode gaat. Ze haalt het daarmee haar schoonzus Kate Middleton.

Het internationale zoekplatform Lyst, dat gespecialiseerd is in mode, onderzocht meer dan twintig miljoen zoekopdrachten van de voorbije twee jaar. Daarmee wilden ze nagaan welk lid van een koninklijke familie het meeste impact heeft in de modewereld en het koopgedrag. En dat bleek Meghan Markle te zijn, die er met kop en schouders bovenuit steekt.

De cijfers spreken voor zich: als de Duchess of Sussex in het openbaar een bepaald item draagt dan neemt de vraag naar dat stuk met liefst 216 procent toe. In vergelijking: bij Kate Middleton gaat het om een toename van 119 procent. Het Meghan Markle-effect is dus nog lang niet gaan liggen.

Goudkleurige jurk

Lyst kon ook enkele toppers onderscheiden die ze droeg. Het kledingstuk met de meeste impact was bijvoorbeeld de goudkleurige metallic jurk van brokaat die ze in maart droeg en waar haar babybuik duidelijk in te zien was. In de 24 uur die daarop volgden, was er een toename van 500 procent in de online vraag naar die jurk.

Eveneens bijzonder populair waren de witte broek en gestreepte blouse van Ralph Lauren die ze in 2018 ze droeg om naar het tennis op Wimbledon te gaan kijken. Dankzij haar werd bovendien meer gezocht naar specifieke kleuren zoals wit, beige en marineblauw.