Een 51-jarige Houthalenaar is dinsdag in Hasselt veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Het ging om misbruik van baby’s door volwassenen op de meest afschuwelijke manier.

Ook was er sprake van bestanden met bestialiteiten. “Ik doe het niet voor de beelden, maar wel de spanning omdat het verboden is. De opwinding dat het niet mag is sterker dan de foto’s en de video ...