OPROEP. Was u zoals Herman De Croo (81) nooit één dag ziek op het werk?

De eedaflegging van de 124 verkozenen in het Vlaams Parlement zal vandaag voorgezeten worden door ouderdomsdeken Herman De Croo (Open VLD). Die eer is voor hem weggelegd omwille van zijn anciënniteit in de Belgische parlementen. De Croo, die in augustus 82 jaar wordt, zat in zijn 51-jarige politieke carrière in totaal liefst 18.648 dagen in het parlement. En opmerkelijker nog: "Wellicht ben ik de enige die dat ooit gedaan heeft zonder één dag ziek te zijn", vertelde De Croo deze ochtend op Radio 1.