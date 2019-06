Honderd buikdanseressen op podium

Beverlo

Beringen - Johanna Rediers is een bekende buikdanseres uit Lummen die al sinds 2008 haar eigen buikdansschool Bellydance by Johanna heeft. De laatste jaren reisde ze rond in binnen- en buitenland om optredens en workshops te geven, maar vorig weekend was haar jaarlijks buikdansevenement in Beringen 'Bellydance Sparkles Open Stage'. Voor de ondertussen al 6e editie van dit evenement zat De Kardijk afgeladen vol. De aanwezigen konden genieten van 42 optredens van in totaal meer dan 100 gastdansers uit Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Metershoge Isis Wings, lange zijden sluierwaaiers, trillende buiken, elegante slangenarmen en vooral stralende gezichten en heel veel glitter. Het was een prachtige show met dansoptredens van hoog niveau

Leuk om weten: buikdansen is voor iedereen! Jong en minder jong, met een beetje buik of heel wat buik, met blote of bedekte buik, soepel of wat minder soepel... Maar ook belangrijk! Niet alleen voor vrouwen. Johanna geeft les in Beringen en Hasselt en heeft daar ook een vast mannelijk danslid in de les. Yves komt samen met echtgenote Kristien wekelijks buikdansen en zij straalden samen zondag op het podium.

Buikdansen is trouwens ook perfect voor personen met rugproblemen. Daar is Johanna zelf het beste voorbeeld van. Ze startte met buikdansen na een rugoperatie waarbij haar scoliose werd vastgezet met titanium staven. Met een minimum aan mobiliteit is ze 23 jaar later een internationaal bekende buikdanseres die al honderden leerlingen inspireerde. Laat rugpijn je dus niet tegenhouden om het zelf eens te proberen.

Wil je zelf ook leren buikdansen? Kom dan naar de Start2Bellydance lessen in de zomervakantie in Hasselt of vanaf september in Genk. Heb je al ervaring? Dan kan je terecht in de zomerworkshops en -cursussen die Johanna in Beringen organiseert.

Het hart op de juiste plaats

Johanna en haar showteam Mariposa organiseren naast een jaarlijks open podium ook een jaarlijks Bellydance 4 Life evenement waarbij de opbrengst naar het Natuuropvangcentrum in Opglabbeek gaat. Je ziet ze daarnaast ook vaak optreden voor andere goede doelen zoals op 15 juni in de Valkaart in Oostkamp voor de MS-liga en binnenkort voor het Rode Kruis.

Daarnaast vrolijken ze ook telkens grote evenementen op zoals Sport@Hasselt en de Zondagsmarkt in Genk, maar treden ze ook op voor verjaardags- , thema- en huwelijksfeesten. Meer info op www.orientaalsedans.be

Meer info :

Johanna Rediers

buikdans@gmail.com

www.orientaalsedans.be