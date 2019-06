Recordomzet voor Chanel, maar wel geruchten over verkoop

Het Franse modehuis Chanel heeft maandag zijn jaarresultaten van 2018 bekendgemaakt. Het merk dat Gabrielle ‘Coco’ Chanel 110 jaar geleden oprichtte, zag zijn omzet met liefst 12,5 procent groeien. Maar tegelijk steken ook geruchten over een mogelijke verkoop de kop op.

2018 was zonder meer een topjaar voor Chanel. De totale omzet bedroeg 9,9 miljard euro en de operationele winst nam met 8,0 procent toe, tot 2,67 miljard euro. Met die cijfers staat het Franse modehuis - onder meer bekend voor zijn iconische parfum Chanel No. 5 en de dure handtassen - derde op de lijst van best verkochte luxemerken wereldwijd. ­Louis Vuitton en Gucci zijn de koplopers. De sterke groei is ­grotendeels te danken aan de populariteit van Chanel in Azië, goed voor zo’n 42,4 procent van de omzet.

De bekendmaking van de resultaten voedt de speculaties over de verkoopintenties van de broers Alain en Gérard Wertheimer, de eigenaars van het Franse modehuis. Maar Philippe Blondiaux, de CFO van Chanel, weerlegt in een interview met Reuters dat er meer aan de hand is. “Er is geen sprake van een overname of beursgang.”

Ondanks het overlijden van ontwerper Karl Lagerfeld begin dit jaar, verwacht Blondiaux gelijkaardige resultaten voor 2019.