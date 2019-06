Genkse medioren- en seniorenconsulenten ontvangen hun diploma

Genk - Om de twee jaar organiseert het stadsbestuur van Genk een opleiding medioren- en seniorenconsulent. Dit keer namen er 25 senioren en 17 medioren deel aan de opleiding. Op 15 juni namen ze allemaal hun diploma in ontvangst.

De senioren en medioren leren hoe ze elkaar, hun buren en familieleden beter wegwijs kunnen maken in de Genkse samenleving. Maar liefst 25 senioren en 17 medioren volgden in mei en juni deze opleiding tot consulent. Op het programma stonden onder meer een sessie over financiële en sociale voordelen, de dienstencentra, wonen in Genk, vrijwilligerswerk, vroegtijdige zorgplanning en communicatie. Op 15 juni werden alle deelnemers uitgenodigd voor een busrit door de stad en kregen ze hun diploma.