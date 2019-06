Hoe ‘goed’ is jouw woning gelegen? Bereken het hier

Is je woning vlot bereikbaar met het openbaar vervoer? Zijn er voldoende scholen, winkels en ontspanningsmogelijkheden op wandel- of fietsafstand? Of heb je voor alles een wagen nodig? Vanaf vandaag kan je voor ieder huis in Vlaanderen berekenen hoe “duurzaam” het gelegen is. De Vlaamse overheid zelf verbindt aan de nieuwe ‘Mobiscore’ geen fiscale gevolgen. Maar volgens makelaars zal ze op termijn wel mee de waarde van je woning mee gaan bepalen. En dat leidt her en der tot gemor.