Een Hart voor Limburg helpt School&Ziek zijn om langdurig zieke kinderen bij te benen

Opglabbeek

Opglabbeek - Een ongeval, ingreep of ziekte kan ervoor zorgen dat kinderen lange tijd in het ziekenhuis of thuis moeten verblijven, waardoor ze niet naar school kunnen gaan.

Een vrijwilliger van School&Ziek zijn gaat langs bij deze leerlingen thuis of in het ziekenhuis voor gratis lessen. Hierdoor wordt niet alleen de opgelopen achterstand weggewerkt, de lessen vormen ook een welgekomen afleiding, waardoor de kinderen even vergeten dat ze ziek.

Deze begeleiding gebeurt in samenspraak met de thuisschool, het CLB en het ziekenhuis en moet ervoor zorgen dat de leerlingen succesvol terug kunnen inhaken en hun jaar niet moeten overdoen.

School&Ziekzijn is complementair aan andere initiatieven voor zieke leerlingen zoals Bednet en tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH).